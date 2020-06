Domani in piazzetta San Domenico, domenica in Piazza 5 Dicembre, raccolta firme della rete contro nuove discariche

Domani, dalle 17 alle 21 in piazzetta San Domenico, e dopodomani mattina dalle 9 alle 13 in piazza 5 Dicembre, sarà allestito un banchetto per la raccolta di firme sotto la petizione lanciata dalla rete civica di sigle contro l’apertura di nuove e vecchie discariche a Lamezia e nel lametino.

«Non si tratta di una petizione di soli no alle ipotesi di riapertura delle due discariche di località Stretto, alla volontà di apertura della terza discarica sempre nello stesso posto e di una seconda discarica privata nel comune di Pianopoli», si spiega nella nota stampa, «si tratta anche della richiesta di avvio di un serio ed avanzato programma per far diminuire drasticamente la produzione dei rifiuti, per organizzarne ancora meglio la raccolta ed avviare un loro riciclo virtuoso e possibile fonte di guadagno e di sviluppo di nuova imprenditoria e nuovi posti di lavoro».

Si chiede «la bonifica delle tante discariche abusive, a cominciare da quelle di località Bagni e di Cava Parisi», che sono però già in fase di progettazione, «e di chiedere con forza e di riuscire ad ottenere l’istituzione del tanto atteso Registro Tumori per monitorare e proteggere la salute di tutti i cittadini ed in particolare di quanti vivono vicini alle discariche, agli impianti di lavorazione dei rifiuti ed al depuratore fognario», anche se sul sito dell’Asp di Catanzaro son presenti i dati fino al 2013.