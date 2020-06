Inserita nell’elenco delle fontane monumentali che dovrebbero vedere assicurata la manutenzione nell’appalto biennale aggiudicato alla Sicilville, rimane in uno stato di incuria quella in piazzetta Franzì nel centro storico di Sambiase.

La denuncia viene rilanciata dal movimento culturale “Dorian – la cultura rende giovani”: «posizionata esattamente alle spalle della chiesa Matrice, a pochi passi dalle case natali del patriota Giovanni Nicotera e del poeta Franco Costabile, la fontana risulta al momento completamente abbandonata e malfunzionante. Risulta totalmente mancante la presenza di acqua: non vi sono infatti né zampilli, né acqua sul fondo. Su quest’ultimo per di più si è formato un nauseabondo strato di un liquame giallastro che, come documentato dalle foto, appare tanto denso e compatto da far sì che i rifiuti galleggino su di esso completamente immobili. Del tutto non funzionanti le luci colorate che a sera avrebbero dovuto rallegrare i giochi d’acqua della fontana».

Foto 2 di 2



Si rimarca che «la fontana rappresenta, nell’originale idea dell’architetto, la tradizione e la storia della città (la parte concava in mattoni) e l’apertura della stessa verso il futuro e la trasparenza (parte convessa in vetro); entrambi questi aspetti – tradizione e modernità – abbracciano delle strutture orizzontali in vetro che rappresentano i tre ex comuni di Sambiase, Nicastro e Sant’Eufemia Lamezia, bagnati dallo zampillo d’acqua limpido. La situazione attuale della fontana, reca un affronto a tale messaggio di unione e coesione».

«La nostra presenza sul territorio lametino – dichiara Giovanni Mazzei, presidente di Dorian – la cultura rende giovani – in special modo nella zona di Sambiase, non si esaurisce con l’organizzazione di eventi culturali. Costante è la nostra presenza sul territorio, che non vogliamo venga ridotto a mero contenitore da riempire e svuotare di contenuti a proprio piacimento, per poi abbandonarlo. Il nostro impegno per il territorio si traduce anche in un’attenzione continua ai nostri luoghi, segnalando laddove ve ne sia il bisogno».

Mazzei auspica che «dopo la sollecitazione il Comune di Lamezia Terme provvederà a porre presto rimedio a tale situazione di abbandono che da tempo interessa il sito del centro storico, nel comune interesse di riportare la bellezza nella nostra città».

L’elenco completo delle fontane cui si dovrebbe prestare manutenzione continuata è composto da quelle in Piazza Mercato Vecchio, corso Giovanni Nicotera isola pedonale, Piazza 5 Dicembre, Piazza Franzì, Villetta Corso Numistrano, Fontane di Piazza Mazzini, ma nessuna di queste in oggetto sta avendo le dovute attenzioni.