Lavori all’aeroporto e collegamento con la stazione sollecitati dal movimento per l’equità territoriale

Il movimento per l’equità territoriale continua la sua azione di monitoraggio sulla disuguaglianze infrastrutturali tra Nord e Sud. Dopo la protesta di sabato a Paola, si ci concentra sulla perdita del cofinanziamento europeo dell’ammodernamento dell’aerostazione di Lamezia Terme, mentre sul’ultimo miglio necessario per collegare la rete ferroviaria all’aeroporto è in affidamento il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica del collegamento multimodale.

«Siamo stanchi del fallimento di questa classe dirigente che non capisce o non vuole capire quanto sia importante sfruttare le poche risorse economiche concesse al sud perché sfuggite alle grinfie del partito unico del Nord che in questi anni ha dirottato sul proprio territorio la maggior parte delle risorse pubbliche per costruire opere inutili e limitando fortemente lo sviluppo economico del sud», lamenta Antonio Talarico, Referente del M24A per l’equità territoriale.

«In attesa dell’assemblea dei soci di Sacal e dell’incontro che il nuovo management avrà con la Regione Calabria (previsti entrambi per domani), chiediamo ad entrambe le parti in causa un maggiore impegno per creare i presupposti affinché queste opere strategiche si realizzano subito senza perdere altro tempo prezioso», conclude il comunicato stampa.