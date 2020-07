Il Ragazzo di Santa Lucia che divenne Vescovo, docufilm su Giuseppe Schillaci stasera trasmesso su tv locali

Sarà trasmesso questo sera, sulle emittenti Essetivù di Lamezia Terme (canali 112 e 512 del DT) e TVA di Adrano (Catania), il film documentario del giornalista, editore e saggista lametino Massimo Iannicelli dal titolo «Il Ragazzo di Santa Lucia che divenne Vescovo», nella ricorrenza del 1° anniversario della consacrazione episcopale di Giuseppe Schillaci, avvenuta a Lamezia Terme il 6 luglio dell’anno scorso.

Il Vescovo, che attualmente si trova nella casa materna in quel di Adrano per un periodo di convalescenza dopo il delicato intervento subito al cuore il 1° giugno scorso, seguirà sulle frequenze dell’emittente della sua città natale la trasmissione di questo lungometraggio che ripercorre lo storico avvenimento.

Per motivi precauzionali Schillaci non potrà prendere parte ad alcuna commemorazione liturgica, pertanto il docufilm di Massimo Iannicelli è l’unico avvenimento celebrativo della ricorrenza. Il lungometraggio, della durata di circa 90 minuti, sarà trasmesso questa sera in contemporanea sulle anzidette due emittenti alle 21.