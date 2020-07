Rubinetti a secco

Per lavori da parte della Sorical domani dalle 8 alle 17 servizio idrico ridotto in alcune zone della città

Programmato per domani un intervento dell’acquedotto Sambuco per la riparazione di due perdite riscontrate su via Scarpino

Programmato per domani un intervento dell’acquedotto Sambuco per la riparazione di due perdite riscontrate su via Scarpino nei pressi dell’incrocio. Per tale ragione dalle 8 alle 17 ci sarà l’interruzione del servizio idrico per i serbatoi di Canneto Alto, Canneto Basso, Sambiase Basso, Sambiase Alto, Caronte.