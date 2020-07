«Sulla trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale non è stato spostato un sasso»

Nell’analisi sullo stato dei lavori di elettrificazione della Ferrovia Jonica tra Catanzaro Lido e Sibari, Roberto Galati dell’Associazione Ferrovie in Calabria rimarca tra i vari punti come «preoccupava notevolmente l’assenza di progettazione delle 14 sottostazioni elettriche di alimentazione tra Lamezia Terme Centrale, Catanzaro Lido e Sibari, ma la stessa RFI ha confermato che la progettazione è già stata eseguita ed inviata al Consiglio Superiore per i lavori pubblici affinchè gli stessi possano essere al più presto approvati».

Si sollecita parimenti «l’avvio (che deve essere immediato) degli interventi di rinnovo, velocizzazione ed elettrificazione della Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, tratta per la quale sono stati stanziati oltre 150 milioni di Euro con delibera approvata 2 anni fa da CIPE e per la quale esiste peraltro già la progettazione relativa alle varianti di tracciato (in primis quella in corrispondenza del ponte provvisorio sul torrente Cancello) necessarie alla riduzione dei tempi di percorrenza ed alla messa in sicurezza del tracciato. Molto più esplicitamente, ci chiediamo: perchè ancora sulla trasversale Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, a parte l’upgrade tecnologico dei sistemi di sicurezza della circolazione, non è stato spostato neanche un sasso? Specie considerando l’importanza e la strategicità di questa linea, che collega il Capoluogo di Regione all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme oltre che al corridoio ferroviario tirrenico, ma nonostante tutto subisce ancora oggi la penalizzazione per i tempi di percorrenza eccessivi e la scarsa offerta?»

Galati pone l’accento sul fatto che «una rapida esecuzione di queste opere, ovvero velocizzazione ed elettrificazione della trasversale, nonostante la criticità presente nella galleria di Cutro, che potenzialmente rallenterà i lavori di elettrificazione tra Catanzaro Lido e Crotone, eviterebbe anche l’isolamento di Catanzaro. Se infatti Crotone verrebbe servita da collegamenti Freccia/InterCity/InterCity Notte instradati via Sibari/Paola e via Adriatica, Catanzaro potrebbe facilmente ottenere analoghi collegamenti – iniziando da un Frecciargento Catanzaro Lido – Roma Termini, instradati ovviamente via Lamezia Terme Centrale. Nel frattempo, mentre le due principali città colmerebbero il gap trasportistico, si potrebbe “con tranquillità” eseguire le necessarie opere o di messa in sicurezza dell’attuale galleria di Cutro, o della costruzione di una nuova galleria parallela a quella esistente, o della costruzione dell’auspicata variante via Isola Capo Rizzuto. Le località intermedie poste tra Catanzaro Lido e Crotone, ovvero Cropani e Botricello (visto e considerato che la stazione di Cutro è ormai pressochè dismessa per scarsa frequentazione causata dalla lontananza dell’abitato), continuerebbero inizialmente ad essere servite da collegamenti Regionali a trazione diesel posti in coincidenza sia a Catanzaro Lido che a Crotone con i servizi a lunga percorrenza, in attesa del completamento dell’elettrificazione che a quel punto, probabilmente, porterebbe alla concentrazione a a Catanzaro Lido dei servizi attestati temporaneamente a Crotone».