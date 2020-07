In provincia di Catanzo il maggior numero di residenti calabresi con la patente di guida

Aumentano i residenti in provincia di Catanzo con la patente di guida. Secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Catanzaro il numero di patentati è arrivato a 225.457, vale a dire circa 1.200 in più rispetto al 2017. La provincia raccoglie il 19% delle patenti presenti in Calabria.

Rapportando il numero di licenze di guida attive con quello degli over 14 residenti nella provincia emerge che il 71,5% in provincia è abilitato alla guida di un veicolo a motore, valore più alto della regione.

A livello regionale, il numero di patentati è arrivato a 1.182.901, vale a dire circa 4.300 in più rispetto al 2017 e, addirittura, quasi 77.000 in più se confrontato con il 2010.

Guardando alle province calabresi, quella con la maggiore percentuale di residenti patentati è Catanzaro (71,5%), seguita da Vibo Valentia (70,2%) e Reggio Calabria (69,5%). Chiudono la classifica le province di Cosenza (69,2%) e Crotone (63%).