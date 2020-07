Sciopero di 4 ore proclamato il 4 settembre nel trasporto pubblico locale dalle sigle sindacali di settore

Se sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna e Faisa-Cisal proclamano, ai sensi della legislazione vigente, 4 ore di sciopero nel settore del trasporto pubblico locale da effettuarsi nella giornata del 4 settembre, dalle 9 alle 13 con conseguente rispetto delle fasce orarie.

Nella nota stampa si ripercorre la trattativa tra la parte pubblica ed i sindacati ad oggi infruttuosa: «in data 13 giugno 2020 hanno avviato la prima procedura di raffreddamento con lettera inviata al Prefetto di Catanzaro, all’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria, alle Associazioni datoriali Asstra e Anav Calabria, alla Commissione nazionale di Garanzia sugli scioperi, all’Osservatorio sui conflitti sindacali; in data 24 giugno 2020 hanno avviato la seconda procedura di raffreddamento con lettera inviata al Prefetto di Catanzaro, all’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria, alle Associazioni datoriali Asstra e Anav Calabria, alla Commissione nazionale di Garanzia, all’Osservatorio sui conflitti sindacali; in data 29 giugno l’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria ha convocato in video conferenza una riunione con i sindacati e rappresentanti aziendali dove non si è raggiunto alcun accordo e dove Regione e Aziende hanno ritenuto di non redigere alcun verbale di disaccordo; che dal 29 giugno ad oggi sono passati infruttuosamente altri 10 giorni».