Impegno con gli anziani anche a distanza per l’associazione Anni d’argento

Per l’associazione “Anni d’argento” di Lamezia Terme “distanti ma sempre uniti” non è stato solo uno slogan, ma ha rappresentato in questi mesi lo spirito con cui, anche nel difficile periodo del lockdown, si è proseguito l’impegno a distanza accanto agli anziani lametini.

Collaborando con i servizi sociali del Comune, utilizzando i moderni mezzi tecnologici o le più tradizionali “lettere” per comunicare, il sodalizio, nato 12 anni fa, ha mostrato in vari modi vicinanza e sostegno a tanti nonni costretti, come tutti noi, a stare in casa in questo periodo di emergenza sanitaria.

Un’attività di aggregazione e socializzazione per tanti anziani della città, quella svolta dall’associazione, che spazia dai mensili momenti di condivisione e divertimento alle attività culturali alla cura spirituale guidata dall’assistente don Antonio Costantino.

Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, il sodalizio ha intenzione di riprendere a pieno ritmo le attività e di continuare a promuovere un’azione di coinvolgimento e valorizzazione di quel grande patrimonio umano rappresentato dai nostri anziani.

Nei prossimi mesi avverrà il rinnovo delle cariche dell’associazione guidata fino ad oggi dal presidente Pasquale Aiello, affiancato dal vicepresidente Pietro Costanzo, dai consiglieri Antonio Scarpino e Gemma Sorrenti, dai responsabili Luisa De Fazio e Francesco Simonetti.