In attesa che dopo il 20 luglio si proceda all’assegnazione della gestione dei 3 maggiori parchi cittadini, e dopo i lavori effettuati dalla cooperativa Malgrado Tutto, i volontari di CasaPound Lamezia Terme hanno avviato un’azione di pulizia del parco “Peppino Impastato” in cui sono stati raccolti rifiuti di ogni genere ed è stata messa in sicurezza una grata pericolante.

«Rifiuti abbandonati di ogni genere, tavoli e panchine in pessime condizioni, è stato persino notato un chiusino di una fognatura aperto. L’inciviltà e la noncuranza del luogo pubblico rappresentano un forte problema sociale da risolvere con l’essere esempio» rappresenta il movimento con simbolo la tartaruga, accusando l’amministrazione di scarsa manutenzione, ma il bando per l’affidamento della stessa è in essere come vigente è quello per il verde pubblico con la Sicilville.