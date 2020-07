Domenica sarà il “Fronti Day”, una giornata ecologica organizzata dai giovani della frazione lametina.

Per tale pomeriggio sarà vigente il divieto di circolazione in via Monte Santo, tratto di strada compreso a valle e a monte della S.P. 77, dalle 16 alle 24, e nelle vie adiacenti, confinanti e/o confluenti con la predetta arteria viaria, il traffico sarà limitato e/o dirottato a seconda delle esigenze, dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.

L’iniziativa prevede, oltre alla pulizia delle strade, anche la possibilità di piantare del verde, come piante o piccoli alberi, prevedendo una cura “di comunità” dello stesso.

Nell’area vicino la chiesa di San Giuseppe sarà allestito un piccolo parco giochi, mentre in serata ci sarà la possibilità di cenare insieme potendo anche suggerire eventuali successivi incontri.