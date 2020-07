“Utilizzare le risorse messe a disposizione per arredare e attrezzare i parchi cittadini, le aree verdi, i campetti sportivi”

«Le risorse stanziate dal governo per i centri estivi e le attività ricreative per bambini e ragazzi, in questa estate particolare segnata dall’emergenza Covid, rappresentano per la nostra città un’occasione da cogliere al volo. Stiamo parlando di 240.000 euro, una vera e propria “manna dal cielo” per il nostro Comune da sfruttare per venire incontro alle famiglie lametine in questo periodo e per rafforzare l’offerta di servizi per i bambini e i ragazzi nella nostra città», sostiene Rosario Piccioni, consigliere comunale di Lamezia bene comune, chiedendo di modificare l’avviso pubblico andato online nei giorni scorsi.

«Il bando pubblicato nei giorni scorsi, senza entrare nei dettagli tecnici, prevede alcune condizioni oggettive che impediscono a tanti soggetti di poter partecipare: quale realtà del terzo settore, parrocchia o associazione della nostra città può permettersi di predisporre un programma di attività completamente gratuite per i ragazzi, anticipando le risorse necessarie per avere chissà quando un rimborso del 40% sulle spese rendicontate?», lamenta l’esponente di opposizione, proponendo che «come previsto dalle indicazioni del dipartimento per la famiglia, si potrebbero utilizzare le risorse messe a disposizione, ad esempio, per arredare e attrezzare i parchi cittadini, le aree verdi, i piccoli campetti sportivi con nuovi giochi e nuovi strumenti per le attività ricreative dei bambini, magari rimuovendo tanti giochi oggi usurati e oggetto di vandalismo e installarne di nuovi e più sicuri».

Altro aspetto proposto è che «si potrebbe pensare di utilizzare le risorse stanziate per lanciare, magari tra agosto e settembre, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, una nuova edizione del “Lamezia Estate Sport Village”, un segnale di ripartenza dopo un periodo difficile in un luogo, il parco “Peppino Impastato”, da anni lasciato in una imperdonabile condizione di degrado».

Se la scadenza è prevista tra una settimana, l’invito rivolto all’amministrazione comunale è di «valutare la possibilità di modificare l’impostazione del bando e ad utilizzare queste risorse per lasciare segni concreti sul territorio e rispondere prima possibile ai bisogni dei nostri ragazzi: se non si vogliono accogliere le proposte sopra formulate, l’amministrazione potrebbe utilizzare una parte delle risorse per l’erogazione di voucher per le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli ai campi estivi già organizzati da diverse realtà della nostra città e che oggi non sono in condizioni di farlo a causa della drammatica situazione economica e un’altra parte di risorse per iniziative che rendano gli spazi verdi e di aggregazione della nostra città sempre più attrattivi per famiglie e bambini».