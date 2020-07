Domani passaggio del collare per il Rotary Club Lamezia Terme

Tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne per il Rotary Club Lamezia Terme, domani alle 19. L’incontro si svolgerà in videoconferenza, per prevenire qualunque rischio di contagio a causa del covid-19.

Il prestigioso “collare” passerà dall’uscente presidente, Natalia Majello, alla subentrante, Carmela Dromì.

Verrà presentato il nuovo direttivo e il neo presidente Dromì illustrerà le linee guida del programma per l’anno 2020/2021 che avrà come tema di ispirazione internazionale “Il Rotary crea opportunità”.