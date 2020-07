«Quello di Giulio De Metrio è un nome estremamente prestigioso, con un curriculum di livello internazionale. Il nome giusto, che saprà contribuire al rilancio degli aeroporti calabresi», dichiara il presidente della Regione Jole Santelli nel merito della nomina di Giulio De Metrio alla presidenza della Sacal, avvenuta oggi nel corso dell’assemblea dei soci della società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

«Sono lieta cheDe Metrio abbia accettato di guidare la Sacal, un settore capace di segnare il cambiamento e per noi calabresi una sfida oggi più che mai determinante», chiosa la presidente, dopo che il 30 giugno non si era trovata unità di intenti sulle nomine ed oggi son scaduti i 15 giorni di tempo per trovare una nuova governance.

Foto 2 di 2



Nel Cda entrano su indicazione della Camera di commercio e del Comune di Catanzaro, l’imprenditore Daniele Rossi, presidente dello stesso ente camerale, e a rappresentare il Comune di Lamezia Terme sarà Maria Grazia Milone, imprenditrice agricola attiva nel settore florovivaistico, attualmente presidente della Confederazione italiana agricoltori- Calabria centro. Per la compagine privata figurano Renato Caruso e la figlia Adele.

Giulio De Metrio ha iniziato la sua carriera professionale nel gruppo Alitalia dal 1985 al 2004 con varie posizioni: amministratore delegato della divisione trasporto aereo, CEO del team Alitalia e aeroporto di Alitalia, presidente di Alitalia Express.

Dal 2004 al 2005 è diventato Amministratore Delegato del Gruppo Volare in gestione straordinaria dopo il fallimento (Legge “Marzano”) fino alla vendita.

Dal 2007 è tesoriere del consiglio di amministrazione della Robert Kennedy Foundation, lavorando a progetti in Europa orientale e Medio Oriente.

Dal 1998 al 2000, nel periodo dell’apertura di Malpensa, è stato uno dei protagonisti – in qualità di direttore marketing – della joint venture tra Alitalia e Klm. Ha proseguito la sua carriera come amministratore delegato di Alitalia Team, azienda che rappresenta il nucleo operativo del gruppo. È stato nominato in seguito direttore generale della Divisione Trasporto Aereo Alitalia e nel biennio 2003-2004 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Alitalia Airport, società cui fanno capo tutte le attività aeroportuali della compagnia. Nel 2005, conclusa la sua esperienza in Alitalia, fonda T.Consulting, società di consulenza mirata al mondo dei trasporti e della logistica.

Chief Operating Officer di SEA dal 2007, ha diretto dipartimenti chiave come infrastrutture, cargo e operazioni, aviazione e non aviazione, vendite e marketing, assistenza clienti e sicurezza. riferisce direttamente al presidente del consiglio di amministrazione, partecipa a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ed è anche membro del comitato esecutivo.

Da giugno 2015 è stato anche Presidente di SEA Prime, il principale aeroporto Business e General Aviation in Italia e Presidente di Signature Flight Support Italy, gestendo le operazioni generali di gestione dell’aviazione a Milano Linate.

In precedenza è stato CEO di SEA Energia (maggio 2012-maggio 2013), Vice Presidente e Consigliere dell’Aeroporto di Bergamo (SACBO; 2011-2012), Membro del Consiglio di Amministrazione di ACI Europe (2008-2014 ), Consigliere di amministrazione di Dufrital (2011-2014), Consigliere di amministrazione di Malpensa Logistica Europa (2011-2014) e Consigliere di amministrazione di Ali Trasporti Aerei – ATA (2013-2014).