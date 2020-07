Marco Foti si interroga sull’esclusione di Lamezia Terme dai fondi destinati ai progetti di City Logistics

A circa una settimana dall’esclusione di Lamezia Terme dai fondi per i progetti di City Logistics, unico comune ad essere non finanziato tra quelli ammessi a maggio al nuovo bando, Marco Foti, coordinatore regionale “Dipartimento Trasporti” Fratelli d’Italia, si interroga su quali siano stati i motivi di tale epilogo, non essendo fornite spiegazioni nella determina del 6 luglio.

«Sembrerebbe che la proposta progettuale presentata dal Comune di Lamezia Terme non abbia superato l’esame di valutazione della Commissione», reputa Foti, «è fuor di dubbio, a questo punto, una richiesta di accesso agli atti da parte del Comune di Lamezia Terme per capire essenzialmente: le motivazioni dell’esclusione del cofinanziamento. Ricordo che la manifestazione di interesse si muove su proposte progettuali il cui costo complessivo d’intervento è sopportato per buona parte dalla Regione Calabria, con una fiche a cura dell’Amministrazione proponente; quali sono stati i requisiti non rispettati, rispetto ai documenti della Manifestazione di Interesse, nella proposta progettuale presentata dal Comune di Lamezia Terme».

L’adesione dell’amministrazione comunale lametina era arrivata a fine novembre, nel periodo di transito tra terna commissariale e nuova amministrazione comunale eletta, con Foti a ricordare che «le richieste della Regione Calabria affrontavano anche il tema del TPL che, come più volte evidenziato, a Lamezia Terme non esiste pur ricevendo, Lamezia Multiservizi dall’Amministrazione Regionale, 1,5 milioni di euro/anno, attraverso una possibile correlazione con il progetto di realizzazione del Terminal Bus in Via Colombo», con sullo stabile già montata l’apposita insegna.