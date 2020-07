“Si riuscirà a intervenire in maniera efficiente su circa 400 dei 1800 chilometri di strade provinciali”

«Il piano regionale per la lotta agli incendi, finanziato dalla Regione con 10 milioni di euro, servirà a intervenire su una grossa percentuale di strade provinciali». È il commento del presidente della Provincia, Sergio Abramo, che ha voluto ringraziare la presidente Jole Santelli e gli assessori regionali Gianluca Gallo e Domenica Catalfamo «per il concreto segnale di vicinanza assicurato a Comuni e Province. È un fatto ancora più importante, questo, perché costituisce una vera e propria boccata d’ossigeno per gli enti locali messi sempre più alle strette dalle conseguenze economiche legate all’emergenza coronavirus».

«La pulizia delle cunette stradali è una delle operazioni più importanti in merito alla prevenzione degli incendi – ha aggiunto Abramo – e ora, per merito della Regione, l’ente intermedio, con un’apposita convenzione che coinvolgerà anche il Consorzio di bonifica e Calabria verde oltre che la stessa Cittadella, riuscirà a intervenire in maniera efficiente su circa 400 dei 1800 chilometri di strade di competenza provinciale».