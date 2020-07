Gli auspici del M24A Equità Territoriale Lamezia Terme sul nuovo cda Sacal

In merito al nuovo cda della Sacal, ufficializzato ieri, il M24A Equità Territoriale Lamezia Terme tramite il portavoce locale, Antonio Talarico, si augura che «possa colmare il gap infrastrutturale degli aeroporti Calabresi», apprezzando «le scelte delle amministrazioni locali che individuano dei manager con un curriculum di tutto rispetto e auguriamo loro buon lavoro».

Si rimarca però come «la nostra azione politica continuerà senza sosta, inoltreremo al presidente Sacal una richiesta affinchè con la sua competenza venga fatto il possibile per cofinanziare il progetto di ampliamento dell’aerostazione, inoltre chiederemo al manager, di seguire e sollecitare la Regione e RFI per far si che venga realizzato il collegamento ultimo miglio tra aeroporto e stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale altra opera di rilevanza strategica per la Calabria».