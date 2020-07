Continua l’importante sinergia tra il mondo dell’associazionismo e l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, con il primo a dare una mano alla seconda nel coprire i problemi logistici ed organizzativi in alcuni settori.

Un gruppo di volontari ha gratuitamente ripulito la Fontana presente su “Piazza 5 Dicembre” (anche questa presente nel capitolato del servizio di manutenzione del verde aggiudicato fino al prossimo anno ad una ditta privata), arricchendola con un nutrito gruppo di pesciolini rossi lasciati liberi di nuotare al suo interno.

«Attraverso questa iniziativa, l’importante obiettivo che i volontari si sono posti è quello di sensibilizzare il più possibile i cittadini al rispetto e alla cura di tutto ciò che li circonda. È molto importante mostrare attaccamento e radicamento al proprio territorio come monito per le generazioni future», spiega la nota di compiacimento dell’amministrazione comunale, «l’idea di pochi ha celermente contagiato le famiglie che con bambini a seguito sono presenti quotidianamente sulla piazza, e numerosi ragazzi che si sono prodigati con il sorriso e messi a disposizione per portare a termine la pulizia della fontana e di alcuni zampilli otturati. Un aiuto e fattivo supporto è arrivato anche dagli esercenti della zona».

Si reputa che «nelle intenzioni future dei volontari, oltre alla pulizia con cadenza mensile o bimestrale della fontana, c’è anche quello di prendersi cura del verde pubblico e del decoro urbano di tutta la piazza».

Sulla scia dell’avviso pubblico lanciato dall’amministrazione comunale sulla sponsorizzazione e manutenzione di aree verdi da parte di privati, è il primo cittadino a ringraziare «quanti, quotidianamente, operano in sinergia per restituire alla città la sua immagine di bellezza naturale e storico-artistica, innescando finalmente un edificante sconvolgimento culturale pronto a scuotere la mente ed il cuore».