Lunedì mattina assemblea dei dipendenti comunali sulla contrattazione decentrata non liquidata

E’ convocata per lunedì alle 9.30, per l’intera giornata lavorativa, l’assemblea fuori dal posto di lavoro aperta a tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Lamezia Terme.

Motivo dell’agitazione ancora i contratti decentrati 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, nodo del contendere già evidenziato dai sindacati Cisl Fp, Uil Fpl, Diccap, Rsu.