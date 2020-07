Saltano i collegamenti estivi tra Lameza Terme e l’Ucraina a causa delle norme da Covid-19.

La compagnia SkyUp annuncia di aver rivisto parzialmente il programma estivo, poiché «nonostante le nostre speranze di un’apertura anticipata delle frontiere e la revoca delle restrizioni alla quarantena, il ritorno a un pieno ripristino dei voli internazionali è finora molto lento. L’Unione europea e i paesi di altre regioni continuano ad applicare restrizioni all’ingresso degli ucraini, quindi siamo costretti a ottimizzare il programma di volo precedentemente pianificato. Alcuni percorsi sono completamente cancellati, poiché sono stati pianificati appositamente per la stagione estiva. Un’altra parte delle destinazioni, che è stata pianificata per essere lanciata su base continuativa, inizierà più tardi».

In programma ci sarebbe dovuto essere il volo Kyiv — Lamezia Terme, con eventuali collegamenti per il resto dello stato. Soppresse per quanto riguarda l’Italia anche Bari, Catania, Pisa e Rimini.