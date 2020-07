Assemblea fuori dal posto di lavoro aperta a tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Lamezia Terme questa mattina nel cortile degli uffici comunali.

Motivo dell’agitazione ancora i contratti decentrati 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020, nodo del contendere già evidenziato dai sindacati Cisl Fp, Uil Fpl, Diccap, RSU e discussi anche in commissione consiliare con la relazione del sindaco Mascaro.

Venerdì in giunta sono state date le indicazioni al segretario generale per sottoscrivere le annualità dal 2018 al 2020, mentre rimane palese però il rapporto teso tra gli stessi sindacati e Pupo (sfociati anche in una querela), ed i problemi di liquidazione precedenti tra vertenze legali e mancati piani di obiettivi e performance.

Nel frattempo la pianta organica è sempre più ridotta all’osso, con relativo calo di efficacia ed efficienza amministrativa, e nuove assunzioni senza il via libera della commissione ministeriale non se ne potrà effettuare.