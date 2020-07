Emergenza Covid 19 nel settore turistico ristorazione e alimentare, 2 incontri online organizzati da Unioncamere

Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, attraverso lo Sportello etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari del proprio Desk Desk Enterprise Europe Network, con il supporto tecnico del Laboratorio Chimico e merceologico della Camera di commercio di Torino, organizza e promuove, una due giorni di webinar di aggiornamento normativo e incontri individuali online gratuiti.

Gli incontri si terranno il 28 e il 29 luglio, saranno su “L’emergenza Covid 19 nel settore turistico ristorazione e alimentare #riparti e parlane online con i nostri Esperti” e “La gestione del rischio legionellosi nell’emergenza Covid-19 #riparti e parlane online con i nostri Esperti”.

Si tratta di un servizio di formazione, primo orientamento ed informazione, realizzato nell’ambito del Progetto F.P. 2017/2018 “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, per dare supporto alle imprese calabresi del settore turistico, ristorazione e alimentare nel corso dell’attuale fase di ripartenza a seguito dell’emergenza Covid-19, una occasione per fare il punto su alcuni cambiamenti ed adeguamenti legislativi dovuti alla pandemia e per offrire un supporto concreto e qualificato per una riapertura delle attività in sicurezza.

Le tematiche che verranno affrontate nel corso dei webinar spaziano della gestione della sicurezza alimentare agli aspetti commerciali e di sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro, dalla valutazione e gestione del rischio legionellosi alla gestione preventiva degli impianti e del trattamento dell’acqua.

Gli interventi specialistici saranno tenuti da tecnici esperti e qualificati: Italo Bevione, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino; Giorgia Andreis, studio Andreis e Antonio Fiumara, Studio Avvocato Andreis e Associati; Francesca Ilgrande, Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino; Valter Rapizzi, A.N.T. snc; Marina La Rocca e Nicola Lentini, ASP Catanzaro.

La partecipazione ai webinar e agli incontri on line personalizzati è gratuita. Le imprese interessate potranno registrarsi tramite la compilazione dell’apposito modulo di adesione al seguente link: https://forms.gle/UdLZpW6eobydUriv9

Le adesioni dovranno essere inviate entro il 27/07/2020 alle 14.