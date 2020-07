Prende il via da oggi l’attività del nuovo sportello di Confconsumatori nella provincia di Catanzaro, con sede provvisoria a San Pietro Apostolo in Via Santa Lucia n. 19, che rappresenterà un punto di ascolto e di tutela dei consumatori- cittadini-utenti anche nel territorio ricadente nel distretto del Tribunale di Lamezia Terme, nonché in alcuni comuni ricadenti nel distretto del Tribunale di Catanzaro (San Pietro Apostolo, Tiriolo, Marcellinara, Gimigliano, Sorbo San Basile, Amato, Miglierina). Lo scopo è quello di assicurare una tutela ampia in tutta la provincia di Catanzaro.

Il responsabile dello sportello di competenza d Lamezia Terme, secondo la suddivisione territoriale prima indicata, è l’avvocato Assunta Tomaino. La sede, aperta al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30, è contattabile telefonicamente al numero: 331-6442061 oppure via e-mail all’indirizzo: confconsumatorilamez@libero.it.

Gli utenti – consumatori potranno chiedere informazioni e avere assistenza, consulenza e tutela legale in materia di: