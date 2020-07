Zaffina auspica un incontro in consiglio comunale con il nuovo presidente Sacal sul futuro dell’aeroporto

Il presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Peppino Zaffina, ha scritto al Presidente della Sacal, Giulio De Metrio, unendosi al coro di pareri che chiedono maggiore attenzione per l’aeroporto lametino.

«Nella sua prestigiosa carriera ha ricoperto incarichi pertinenti al compito a cui è stato chiamato e certamente più prestigiosi di questo, ma le posso assicurare che la città di Lamezia, proprio per questo, confida notevolmente nelle sue competenze professionali per il rilancio dello scalo lametino», sottolinea Zaffina, «in questi ultimi mesi, la crisi per il Covid-19 che ha colpito il traffico aereo internazionale, ha pesato moltissimo anche sulla struttura aeroportuale, oltre ai negativi riflessi sull’economia regionale, in loco abbiamo dovuto registrare la grave crisi occupazionale dei dipendenti Sacal, a cui si sono molto interessati i nostri consiglieri comunali».

Il presidente del consiglio non nasconde che «ormai da anni si spera in proficui investimenti economici di sviluppo, ma, ad un parziale adeguamento delle piste di atterraggio, non è seguita la sempre promessa realizzazione di una nuova aerostazione adeguata alle esigenze dei tempi che viviamo. Anzi nell’ultimo periodo si è avuta una brusca frenata dovuta alla perdita dei finanziamenti previsti».

Per tale ragione nuovo invito è quello di rivedere l’attuale progetto: «l’aeroporto di Lamezia è scalo di rilevanza strategica nazionale, ed il Governo Centrale ha ormai posto a finanziamento la realizzazione del collegamento tra scalo aeroportuale e stazione ferroviaria di Sant’Eufemia Lamezia; così come la R.F.I ha nel proprio programma di finanziamenti 2017-2021 l’ammodernamento del collegamento ferroviario tra Lamezia e Catanzaro. L’aeroporto è ubicato sul territorio della città di Lamezia Terme, abbiamo il comune interesse allo sviluppo economico del nostro comprensorio; come già verificatosi altre volte in passato, credo che Lei non abbia alcuna difficoltà nei prossimi mesi ad incontrarsi e confrontarsi con il Consiglio comunale di Lamezia, che mi onoro di presiedere, e che sarà ben lieto di ospitarla».