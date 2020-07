Consiglieri comunali cauti sul possibile arrivo del 5G a Lamezia Terme in attesa di avere raffronti scientifici

Dopo la relazione di Ferdinando Laghi, presidente International Society of doctors for the enviroment, il 1 luglio nella Sala Napolitano, di 5g si torna a parlare in commissione consiliare prima che, a fine mese, il nuovo decreto semplificazioni governativo limiti il potere decisionale delle singole amministrazioni sull’installazione di impianti dedicati alla nuova tecnologia.

Se le fonti ufficiali non hanno fornito riscontri scientifici conclamati sulla maggiore pericolosità del nuovo protocollo di trasmissione dati, già circa 500 amministrazioni comunali a vario livello si sono espresse in questi mesi contro l’installazione di nuovi impianti, al netto della rassicurazioni offerte da Anci e istituto superiore di sanità.

L’aggiornamento del decreto lascia ai Comuni la possibilità di proporre regolamenti che limitino l’esposizione ai campi elettromagnetici, relativamente al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e quindi rimandando ad un “piano antenne” da aggiornare.

La commissione, al netto di ulteriori aggiornamenti dalla comunità scientifica che diano dati più attendibili sulla reale incidenza della nuova tecnologia, mantiene però la propria contrarietà a nuovi impianti destinati al 5g, al momento però a Lamezia Terme non presenti né in arrivo nel breve periodo.

Il documento alla fine rimanda la palla ed eventuali ordinanze del sindaco, con possibile richiesta ufficiale già domani in consiglio comunale di un ordine del giorno aggiuntivo che sarebbe puramente simbolico.