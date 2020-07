Nuovi passi in avanti verso il Distretto del Cibo del lametino

A seguito di un percorso di animazione territoriale, concertazione e partecipazione degli attori locali, nel Comune di Lamezia Terme, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, si è tenuta l’assemblea di insediamento del Distretto del Cibo del lametino.

Tutto nasce dal partecipato incontro di Partenariato locale promosso dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme il 29 maggio, a conclusione del quale è stato affidato all’amministrazione guidata da Paolo Mascaro il compito di coordinare le attività di organizzazione e avvio operativo del Distretto, così come previsto dalla normativa vigente.

Si ci candida così a essere riconosciuti tra i sistemi locali accreditati come “soggetto attuatore delle politiche agro-alimentari, dello sviluppo rurale e dello sviluppo sostenibile”, nell’ambito degli strumenti di programmazione di livello regionale, nazionale e comunitario.

All’ordine del giorno dell’incontro che si è tenuto nella Sala Napolitano in serata: il confronto con l’assessore regionale all’agricoltura sulle prospettive della nuova legge regionale sui Distretti del Cibo in Calabria; il modello di governance territoriale, con l’indicazione delle linee di indirizzo del Comitato di Distretto sul ruolo dell’area del Lametino nella costruzione della rete regionale dei Distretti del Cibo in Calabria; la definizione del regolamento di funzionamento delle attività del Comitato di Distretto del lametino; le modalità di adesione alla costituenda Società di Distretto e l’approvazione del verbale riferito all’incontro del 29 maggio 2020.