Giunge all’undicesima edizione il Galà della Gratitudine, che per l’edizione 2020 si terrà su Corso Numistrano l’8 agosto con la consegna di 18 riconoscimenti realizzati da Maurizio Carnevali da parte dell’associazione culturale St Television in collaborazione con il Comune.

Si sofferma sul concetto di gratitudine e solidarietà, specie nel periodo post Covid-19, il sindaco Paolo Mascaro, chiedendo di puntare anche alla responsabilità. Si ricordano le donazioni, tanto alimentari che pecunarie, come anche quelle delle mascherine con 16.000 distribuite casa per casa, con il primo cittadino a rimarcare così il ruolo delle associazioni di volontariato in tale vicenda.

Sugli aspetti dell’intrattenimento e spettacolo si sofferma invece l’assessore Luisa Vaccaro, essendo previste nel corso della serata una sezione musicale con artisti emergenti (Francesco Strangis, che durante la quarantena ha prodotto un lavoro lo-fi, e Renato Failla, frontman dei McKenzie) ed altri ospiti da ufficializzare dal mondo dello sport e spettacolo, tra cui Gennaro Calabrese.

Sul palco a condurre insieme a Ketty Riolo anche Massimiliano Rosolino, noto per le proprie perfomance in vasca, mentre dal backstage interverranno Maria Chiara Caruso e Francesco Sacco.

Tra i premiati: