Rinnovo del contratto nazionale ed affidamenti più trasparenti richiesti nel settore della vigilanza privata

Si è tenuto ieri a Lamezia Terme il coordinamento dei lavoratori della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari della FILCAMS CGIL Calabria, alla presenza del Segretario Generale, Giuseppe Valentino.

Nel corso dell’incontro, coordinato dalla responsabile del settore della Filcams CGIL Calabria, Annalisa Assunto, sono stati trattati i temi attinenti alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori di questo importante comparto che si occupa di garantire la Sicurezza e la Vigilanza sui cittadini ed i beni comuni.

Un settore che da 4 anni non vede rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale nonostante il crescente volume d’affari delle società che vi lavorano. Nessun aumento salariale, quindi, per lavoratrici e lavoratori che garantiscono la Sicurezza (fondamentali nella fase della Pandemia) e rischiano sulla propria pelle quotidianamente.

Non solo le questioni nazionali sono state oggetto della discussione, anche temi attinenti a specifiche problematiche territoriali, che la FILCAMS CGIL Calabria ha proposto di affrontare in un percorso di contrattazione e confronto con le Istituzioni. A partire dalla Regione Calabria e dalle regolamentazioni che possono intervenire nella gestione delle gare d’appalto, che spesso si giocano a ribasso provocando, in un settore ad alta incidenza di manodopera, l’erosione dei diritti, lo sfruttamento e l’applicazione di “contratti pirata.

Ci sono temi legati alla trasparenza e ad alla regolarità del settore Vigilanza, specie nella stagione estiva. Vi è la tendenza ad utilizzare lavoratori in nero o con contratti irregolari, nei luoghi della movida, con grandi rischi sia per gli utenti che per i lavoratori medesimi non coperti da assicurazione sanitaria e previdenziale.

In base a queste considerazioni ed in virtù dello stallo nel quale si trova la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, la Filcams CGIL Calabria intende aprire un confronto con le altre sigle sindacali ed avviare una fase di mobilitazione regionale del settore a partire dal mese di settembre.