«L’enorme sacrificio profuso dalle imprese economiche del settore in Fase 3 è vanificato dagli atti vandalici di alcuni che non nutrono alcun rispetto per l’ambiente, la collettività ed il benessere della regione», sostiene Marco Foti, di Fratelli d’Italia, commentando gli scatti di mare sporco ieri mattina in località Marinella, anche se in generale anche l’estate 2020 sta registrando momenti di acque limpide con alcuni di situazioni peggiori.

«Un quadro inquietante che non deve passare inosservato. Tutti gli attori devono prendere coscienza del grave danno che subisce la nostra regione, il nostro territorio ed il nostro sistema di imprese. In questo modo si allontanano i già pochi turisti balneari che frequentano la Calabria», sostiene Foti, «auspico un fermo intervento della Procura della Repubblica, delle Forze dell’ordine e di tutte quelle Istituzioni che hanno il compito di monitorare lo stato del nostro mare, fonte primaria del turismo calabrese».