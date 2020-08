«Uno scempio e uno schiaffo alla civiltà la passerella per l’accesso in spiaggia distrutta e inutilizzabile sul lungomare Falcone – Borsellino», secondo il consigliere comunale Rosario Piccioni, «una situazione inaccettabile che nei fatti preclude l’accesso alla nostra spiaggia alle persone in carrozzina e certifica una totale assenza di manutenzione e programmazione per quanto riguarda la zona mare della nostra città».

L’atto vandalico diventa una critica all’amministrazione comunale, sostenendo che «ogni anno, nonostante i nostri appelli inascoltati durante l’inverno e le mozioni puntualmente depositate per sollecitare a programmare per tempo le azioni da mettere in atto, ci troviamo ad affrontare i temi riguardanti la zona mare della città a stagione inoltrata. Ma questo tema non è come tutti gli altri, perché ha a che fare direttamente con i diritti delle persone in difficoltà, che devono poter disporre di una passerella adeguata per accedere alla spiaggia. Quando si parla di diritti delle persone, non c’è spazio per burocrazia e noncuranze».