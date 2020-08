“L’Asp di Catanzaro si attivi per procedere alle obbligatorie disinfestazioni e derattizzazioni”

«Da alcuni giorni mi giungono da più parti allarmanti denunce sull’esistenza di infestazione di blatte e topi in numerose zone della città. Si tratta di un evidente grave problema sanitario, suscettibile di compromettere la salute pubblica dell’intero nostro territorio. La competenza a provvedere alle necessarie opere di disinfestazione e derattizzazione, le uniche in grado di porre riparo e rimedio al problema, è dell’Azienda Sanitaria», spiega il consigliere comunale Annalisa Spinelli, lanciando così l’invito «all’ASP di Catanzaro affinché immediatamente si attivi per procedere alle obbligatorie disinfestazioni e derattizzazioni, funzionali alla risoluzione dei fenomeni denunciati».

L’esponente di maggioranza al contempo sostiene che «mi attiverò affinché il problema venga messo immediatamente all’ordine del giorno in Commissione Consiliare Sanità e si proceda, quindi, ad effettuare i dovuti passi amministrativi ed istituzionali, in modo tale da scongiurare il pericolo di compromissioni della salute pubblica dei cittadini di Lamezia Terme e salvaguardare l’igiene ed il decoro pubblico della Città».