Con il Premio La Giungla 2020 la società Ipanema Service ancora una volta premierà dei calabresi illustri che operano costantemente per la promozione socio-culturale e turistica della terra di Calabria.

Nel parco del residence La Giungla, il 27 agosto a partire dalle 19, si terrà la cerimonia di consegna dei premi da sempre destinati a ”Enti, associazioni o persone fisiche che si sono particolarmente distinte in attività di promozione turistica del territorio”.

L’edizione 2019 del premio è stata dedicata interamente alla Riviera dei tramonti che “in tempi molto celeri ha saputo illustrare e far conoscere le bellezze e le peculiarità del nostro territorio”. Un consorzio di enti, realtà associative e imprenditori turistici che si sono messi insieme per progettare in rete la crescita del litorale costiero dell’area centrale della Calabria.

Quest’anno la Riviera dei tramonti è partnership della manifestazione, in quanto la mission del sodalizio si ‘sposa’ perfettamente con la pluridecennale attività di Ipanema service e col suo costante impegno profuso per lo sviluppo delle risorse locali.

Il Premio La Giungla 2020 sarà assegnato al presidente della Camera di commercio di Catanzaro, Daniele Rossi; all’imprenditore lametino Renato Caruso; a Guglielmo Mastroianni, giornalista Mediaset.

Ipanema Service ha inteso assegnare i premi speciali a: Robert Hood per la sua continua e costante attività di promozione del territorio; al sassofonista Felice Pagliuso che è ormai uno degli animatori più noti delle estati sulla Riviera dei tramonti; a Gianfranco Gatto, disk jockey che si diletta a creare locandine e manifesti originali per sostenere le iniziative culturali e imprenditoriali della nostra realtà locale e non solo; a Giuseppe Donato, editore di lameziaterme.it, un sito d’informazione sempre aggiornato su quanto avviene a livello locale e nazionale. Un ‘occhio’ attento anche sul mondo dello sviluppo culturale e turistico della nostra regione.