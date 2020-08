Guasto alla pompa di Richetti, riparazione in giornata

La So.Ri.Cal. S.p.A. ha da poco comunicato la presenza di disfunzioni nei sistemi di captazione dell’acqua in Pian del Duca.

Da quanto appreso una delle due pompe di emungimento ha smesso di funzionare causando la riduzione della portata in arrivo al serbatoio di Richetti. La società regionale provvederà nel pomeriggio a sostituire la pompa guasta e al ripristino della regolare fornitura idrica, il quale è previsto in serata.

La riduzione della portata addotta, viste le ridotte dimensione del sistema di accumulo sopra indicato, potrebbe causare, a partire dal primo pomeriggio, disservizi nelle seguenti zone: Loc. Richetti, Loc. Piombo, Loc. Censi, Loc. Quattrocchi, Via del Progresso, Via della Vittoria, Via Goffredo Malaterra, Via Gioacchino Murat, Via il Roberto Il Guiscardo, C.da Lagani, Via Enrico de Nicola, Via Pietro Nenni