Anche il nuovo piano delle perfomance approvato dalla giunta comunale non piace ai sindacati, che contestano la possibilità di pagamento successiva della produttività per il 2020 contestando l’assenza di un bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale, anche se il documento contabile già passato in giunta è atteso in aula all’inizio di settembre.

Nella nota Cisl Fp, Uil Fpl, Diccap e Rsu ribadiscono invece la volontà di «una apposita deroga o una specifica forma transitoria che possa sanare le inadempienze dell’Amministrazione per non avere formalmente adottato la preventiva assegnazione degli obbiettivi per come costantemente indicato dalla magistratura contabile e dalla richiamata normativa», liquidando così anche per gli anni passati quanto accantonato senza tenere in conto misure di valutazione sul lavoro.

Secondo i sindacati «anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria non possono mancare indirizzi operativi per la gestione dall’inizio dell’anno (2020) finanziario. Esattamente quello che il Comune di Lamezia Terme e la Giunta Mascaro non ha fatto, contrariamente a quanto proclama nella nota. Risulta evidente che la Delibera N. 245 del 17.08.2020 di fatto è una grossolana mistificazione della sopra accennata giurisprudenza contabile e legislativa, tentando di sanare la grave responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e del Dirigente del Settore Economico Finanziario», anche se la delibera di giunta è stata pubblicata il 5 agosto.

Inoltre si contestano anche i vari obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti, nello specifico: «1.5.3. L’indicatore è correlato alla predisposizione degli atti propedeutici e all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di supporto esterno all’attività di riscossione entro il 31.12.2020 (Azione di miglioramento capacità di riscossione delle entrate proprie con supporto esterno); 1.5.4. L’indicatore si incentra sulla elaborazione della disciplina in esame e sulla formale adozione della relativa proposta di deliberazione comunale, da conseguirsi entro il 31.12.2020 (Implementazione disciplina ordinaria del lavoro c.d. Agile); 1.11.1. Adesione ad una stazione unica appaltante/centrale unica di committenza (Sottoscrizione della convenzione di adesione alla SUA/CUC entro il 31.12.2020); 4.1.1. L’obiettivo consiste pertanto nell’adozione tempestiva delle ordinanze sindacali di quarantena a seguito della trasmissione della proposta di adozione ordinanza da parte dell’Asp (Attuazione delle misure di tutela della salute connesse all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19); 2.1.6. L’obiettivo consiste nella tempestiva pubblicazione delle delibere di Giunta comunale (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici); 1.1.7. L’obiettivo consiste nella tempestiva redazione dei verbali delle Commissioni consiliari (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici); 1.1.8. L’obiettivo consiste nella tempestiva liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, mediante l’allineamento liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali con il pagamento mensile degli stipendi dei dipendenti (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici)».

I sindacati si appellano così all’organismo indipendente di valutazione affinché «tenga conto di una recentissima deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (n.46/2020), in merito agli obiettivi specifici che debbono essere definiti ex ante dall’ente locale. Gli stessi non potranno riguardare le attività istituzionali, ma devono trattare obiettivi misurabili con l’utilizzazione di parametri predeterminati, le cui finalità siano quelle del recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che a quanto pare poco attinenza contengono quelli sopra concisamente citati, in quanto nella sostanza risultano obiettivi che rientrano nell’ordinario funzionamento e ordinarie attività del vertice gestionale di un Ente civico». Il che già dice molto su come sia la resa degli uffici comunali in condizione di sottorganico.