Prosegue l’attività dell’associazione Anni d’Argento in supporto degli anziani

In una sera di fine agosto il direttivo dell’Associazione Anni d’Argento si è riunito a casa di uno dei componenti del Consiglio, Antonio Scarpino.

«Ancora un volta abbiamo supportato un’anziana che aveva la necessità di avere una persona che le desse una mano in casa», spiega l’associazione, «loro sono sempre in contino contatto con noi, grazie alle tecnologia abbiamo creato un gruppo dove possono sentirsi vicini anche se siamo distanti».

Il direttivo chiede di «portare pazienza e di essere forti e di continuare a seguire scrupolosamente le direttive come stanno facendo. Quando tutto questo sarà finito e ci auguriamo il più presto, l’Associazione sarà più forte di prima e con tanti progetti che per il momento sono in cantiere. Un grazie va al direttivo con Pasquale Aiello Presidente , al vice Pietro Costanzo, ai consiglieri Gemma Sorrenti e Antonio Scarpino. E i Responsabili nella persona di Luisa De Fazio e di Francesco Simonetti».