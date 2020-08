«Sorprende la condizione di disorganizzazione ed evidente sovraffollamento nella disposizione delle bancarelle, in particolare nell’area alle spalle di Viale I Maggio», afferma il consigliere comunale Rosario Piccioni in merito al mercato rionale del mercoledì.

«L’amministrazione comunale ha infatti deciso, da qualche tempo, di collocare nell’area alle spalle di Viale I Maggio non solo nuovi operatori ma anche quelli che prima erano dislocati nel tratto di strada tra la zona mercatale e Via Tommaso Fusco», ricorda l’esponente di opposizione, «è paradossale che questa scelta sia stata fatta proprio nella vigenza delle nuove norme anti-Covid, che come a tutti noto richiedono il rispetto del distanziamento. I disagi per gli operatori e i cittadini sono facilmente immaginabili», anche se attualmente su via Tommaso Fusco sono in corso lavori stradali.

«Sappiamo che gli operatori hanno già segnalato la situazione all’amministrazione comunale senza ricevere fino ad oggi nessuna risposta. Ci è stato comunicato inoltre dagli ambulanti delle difficoltà che la stessa polizia municipale sta incontrando nella gestione della situazione», conclude Piccioni chiedendo «una riorganizzazione degli spazi che metta insieme il rispetto delle regole, la tutela dei tanti operatori ambulanti che da sempre rispettano le regole e la possibilità per tutti di esercitare nelle migliori condizioni possibili le proprie attività nel rispetto della normativa anti-Covid vigente».