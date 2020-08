Dopo l’operazione a Roma e la fase di riposo in Sicilia, ritorna il vescovo della diocesi a Lamezia Terme

Torna a celebrare messa in Cattedrale, dopo l’operazione a Roma e la fase di riposo in Sicilia, il vescovo della diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci.

La stessa parrocchia annuncia che nella XXII domenica del tempo ordinario la funzione delle 19.30 sarà presieduta dal Vescovo, ad una settimana esatta dal precedente pensiero che tramite i social era stato rivolto alla sua persona.

«Sono passati ormai tre mesi da quando il nostro Vescovo Giuseppe non è a Lamezia», veniva scritto domenica scorsa, «le luci spente del palazzo Vescovile ci indicano la sua assenza, e mai come ora, sentiamo la mancanza di una figura così importante per la nostra Diocesi e Città. Siamo fiduciosi che questo periodo di convalescenza stia giungendo al termine, pregando il Signore, così come abbiamo fatto fin’ora, di una pronta guarigione, affinché il nostro Pastore torni in mezzo al proprio gregge. Proprio lui che in questi mesi di Episcopato è diventato un punto di riferimento per molti fedeli e non, che vedono nel Vescovo Giuseppe una guida per tutti. Lo affidiamo a Maria di la Salette, venerata nella nostra Cattedrale».

Dopo una settimana Schillaci potrà ritrovare i fedeli nel duomo che affaccia su Corso Numistrano.