Interrogazione presentata da Domenico Furgiuele a Speranza a 6 mesi dal decreto di Cotticelli sui laboratori ospedalieri

Interrogazione presentata da Domenico Furgiuele, deputato lametino della Lega, rivolta al Ministro della salute che contesta la riorganizzazione dei laboratori ospedalieri nell’Asp di Catanzaro applicata dalla terna commissariale che guida l’azienda sanitaria il 25 agosto recependo le indicazioni contenute nel decreto del Commissario ad acta del 6 marzo.

«La deliberazione in commento ha profondamente ridimensionato, più che riorganizzato, la rete dei laboratori al servizio degli assistiti della città di Lamezia Terme e del suo vasto hinterland; il depotenziamento e il trasferimento dell’attività di questi laboratori determinerà, inevitabilmente, una pesante riduzione delle prestazioni erogate alla cittadinanza locale, con grave vulnus alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, la cui compressione non può essere giustificata in nome delle esigenze di contenimento della spesa sanitaria, tanto più nell’attuale situazione, caratterizzata dall’emergenza COVID-19» contesta Furgiuele.

«Le decisioni prese dalla struttura commissariale denotano, per l’ennesima volta, la lontananza di tali organismi dal tessuto sociale e sanitario regionale», lamenta il deputato anche se la terna commissariale dell’Asp è stata nominata dopo lo scioglimento della stessa per infiltrazioni mafiose, ma a Speranza viene chiesto «quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, alla luce della deliberazione citata in premessa; se non ritenga che, alla luce delle decisioni inopportune e pregiudizievoli come quella in esame, che continuano a susseguirsi da tempo, non sia necessario un superamento della stagione dei commissari per il rilancio del servizio sanitario regionale calabrese».