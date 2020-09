Secondo l’associazione Quartiere Capizzaglie «la manutenzione e l’abbellimento dei marciapiedi non è un semplice sfizio o qualcosa da mettere in secondo piano, ma significa avere a cuore la propria città e volerla presentare al meglio ai pochi turisti che transitano a Lamezia Terme».

Si contesta così che in Via Dei Bizantini, Via Donna Mazza, Via G. Amendola, Via Henry Dunant, Via Degli Itali, Via Dei Brutii «i marciapiedi sono invasi da erbacce al punto che i cittadini sono costretti a camminare sulla strada con il rischio di essere investiti», chiedendo conto all’amministrazione comunale ma non alla Lamezia Multiservizi cui spetterebbe il compito di ripulire, anche se in tal senso in altre zone opere sono state portate avanti sia dalla cooperativa Malgrado Tutto che dalla sezione lavori tramite i lavoratori in mobilità in deroga.