Il 24 Agosto è stato introdotto a San Pietro Lametino il servizio di raccolta differenziata, ma anche senza più i cassonetti stradali rimane la cattiva abitudine da parte di altri cittadini di continuare a gettare in strada i rifiuti.

I residenti puntano il dito però contro l’amministrazione comunale, elogiando la comunità africana che già in diverse occasioni si è prodigata con buona volontà nella raccolta e pulizia dell’immondizia rimuovendo rifiuti e sterpaglie, e ricordando la vicenda delle palazzine Aterp con l’ente regionale che non ha portato a termine gli interventi previsti dirottando i finanziamenti per l’inerzia della terna commissariale andata via a fine novembre.

Si chiedono quindi telecamere, vigilanza, controlli severi, anche se servirebbe maggiore senso civico da parte di tutti al di là degli strumenti repressivi che richiederebbero un organico che oggi la polizia locale non ha e strumenti che necessitano di manutenzione.