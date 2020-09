La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo al centro di 3 seminari formativi, organizzati in modalità webconference

Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, attraverso il supporto tecnico di Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica, nell’ambito del Progetto F.P. 2017/2018 “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, organizza e promuove la partecipazione a 3 seminari formativi, organizzati in modalità webconference, che si terranno nei giorni 17/24 settembre e 1° ottobre 2020.

Si tratta di 3 appuntamenti di formazione gratuita e specialistica rivolti alle imprese calabresi del settore turistico, realizzati nell’ambito della linea progettuale che prevede l’attivazione di percorsi di crescita per le imprese e strumenti per la qualificazione della filiera turistica regionale e attraverso i quali il sistema camerale calabrese intende contribuire al sostegno di un sistema turistico più efficace e capace di intercettare in tempo reale le opportunità offerte dai mercati.

Ad inaugurare l’iniziativa, giovedì 17 settembre, a partire dalle 15, sarà il primo webinar dal titolo “Turismo e tecnologie 4.0”, tenuto da Maurizio Goetz – Esperto Dintec, che offrirà una panoramica delle opportunità derivanti dall’applicazione delle tecnologie 4.0 per creare strategie di comunicazione efficaci, campagne promozionali iper mirate ed analisi empatiche dei segmenti turistici utilizzando lo strumento delle Buyer Persona e dell’empathy map.

Seguirà giovedì 24 settembre il secondo webinar “Marketing digitale e comunicazione digitale dell’impresa turistica” che analizzerà le possibili opportunità connesse all’implementazione dei processi di digitalizzazione per le imprese del settore turistico volte a favorire i processi di marketing e comunicazione.

A chiudere il ciclo formativo-informativo, giovedì 1° ottobre, il webinar “Turismo digitale e sostenibilità” che prenderà in esame il binomio sostenibilità-digitalizzazione ovvero come ripensare e riorganizzare le attività interne alle imprese al fine di strutturare un sistema produttivo più efficiente e, allo stesso tempo, più sostenibile sfruttando la digitalizzazione.

La partecipazione ai tre appuntamenti formativi è gratuita, previa registrazione, a seguito della quale sarà inviato il link di accesso al webinar. Per iscriversi al primo webinar del 17 settembre occorre compilare il seguente modulo: https://forms.gle/mFyyLYWoMc1LK63b6