Matteo Folino ed Antonio Mastroianni chiedono la riapertura delle delegazioni comunali

I consiglieri comunali di Forza Italia, Matteo Folino ed Antonio Mastroianni, lamentano che «a distanza di qualche mese dalla fine del lockdown continuano i disagi e i disservizi per tutti gli utenti che si recano presso gli uffici comunali della città. Molti cittadini infatti oltre a lamentare tempi lunghissimi per vedersi rilasciare un semplice certificato, come ad esempio certificati di residenza, stati di famiglia o rinnovi della carta d’identità segnalano anche la presenza di assembramenti».

Secondo i due esponenti dell’opposizione «ogni mattina presso la sede di via Perugini si assiste a lunghe code di cittadini che attendono il proprio turno per ore all’esterno dell’edificio. Tale problema è stato accentuato dalla decisione di chiudere le delegazioni storiche di Lamezia, punti di riferimento per centinaia di cittadini e che sicuramente avrebbero permesso di evitare code e assembramenti».

Si chiede al Sindaco e all’amministrazione cittadina di «prendere i provvedimenti necessari per porre fine a tale disservizio», anche se non si scrive che le delegazioni hanno problemi di personale mancante, come tanti altri uffici, e strutturali sul piano dell’agibilità, come già detto mesi fa dalla dirigente Belvedere in commissione consiliare. Versanti su cui non si è potuto fare passi in avanti, e che sono legati sia al bilancio di previsione (per quanto riguarda le assunzioni) che Agenda Urbana (sul piano strutturale).