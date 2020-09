Buche nell’area mercatale di via Colombo segnalate da Casapound

«Le condizioni del manto stradale dell’area mercatale di Via Cristoforo Colombo a Lamezia Terme sono inaccettabili. In vista della riapertura delle scuole urge un intervento di riqualifica e messa in sicurezza» lamenta CasaPound Lamezia Terme.

«E’ inaccettabile- continua la nota- che ad oggi nessuno intervenga per garantire la giusta sicurezza per gli abitanti e per i ragazzi pendolari che usufruiscono dei mezzi di trasporto, soprattutto in vista dell’apertura delle scuole».

Il problema è che la stessa area da quando è stata inaugurata più volte ha avuto interventi inerenti nuove coperture ed asfalto, poi divelti dal passare del tempo e dalle attività del mercato ambulante oltre che quelle di autostazione, ed anche la perdita dei finanziamenti relativi agli interventi di city logistic non ha aiutato la situazione.