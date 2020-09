Nuova giornata ecologica domani a San Pietro Lametino

È in programma per domani mattina, alle 9 con ritrovo in piazza Conti Michelangelo, la “Giornata ecologica” a San Pietro Lametino.

I promotori della “Giornata ecologica” fanno presente che «finalmente a San Pietro Lametino è arrivato da qualche settimana il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti; finalmente sono spariti gli orribili cassonetti che facevano mostra di sé all’ingresso dell’agglomerato urbano ma, ancora persistono tante problematiche per quanto riguarda il decoro urbano e la salvaguardia ambientale del quartiere. Ancora ci sono i soliti incivili che arrivano anche dai Comuni vicini, si fermano con le macchine agli angoli della strada e continuano ad abbandonare i rifiuti ai bordi della strada dove prima erano posizionati i cassonetti».

A tal proposito i residenti di San Pietro Lametino manifestano la loro ferma intenzione «a voler contrastare ogni forma di inciviltà e di abuso ambientale che si perpetua ai danni di una periferia che è ai margini di tutte le periferie. Siamo stanchi di essere gli ultimi degli ultimi in questa città, quelli di cui nessuno si ricorda mai, quelli che da anni subiscono il degrado e l’abbandono di un quartiere che potrebbe essere invece una bellissima zona residenziale tranquilla e ben curata e che invece è ‘terra di nessuno’. La giornata ecologica – rimarcano ancora i promotori dell’iniziativa – vuol essere un primo passo verso una presa di coscienza forte e concreta, una nuova consapevolezza per una cittadinanza attiva che faccia riscoprire ai più il senso di appartenenza al proprio territorio».