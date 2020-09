Carmelo Marzano nuova guida per il Lions Club  Lamezia Terme – “Valle del Savuto”

Giovedì il Lions Club Lamezia Terme – “Valle del Savuto” – ha riunito i propri adepti per il consueto passaggio delle consegne. Ai vertici del sodalizio Lions che porta il nome della vallata sulla quale scorre il fiume “Savuto”, si é ora insediato ufficialmente l’architetto Carmelo Marzano, di origini siciliane, ma da molto trapiantato nella città lametina, dove vive con la sua famiglia.

Succede all’avvocato Caterina Egeo che per la precedente annualità ha trascinato, con grande autorevolezza e competenza, il gruppo, gestendo con profitto un importante numero di iniziative (service) al punto da ottenere menzioni di grande prestigio da parte dei vertici lionistici.

La cerimonia di cambio delle consegne (“passaggio di campana”) si é svolta nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale per la prevenzione anti-Covid. Oltre alla presenza di quasi tutti i soci del Club con i vertici del direttivo neo-costituito, la cerimonia é stata arricchita di autorevolezza per la partecipazione di numerose espressioni del direttivo di altri Club Lions dell’hinterland, nonché di alcuni ex governatori che, nel passato, hanno contribuito a fare la storia di questa prestigiosa sigla del panorama dell’associazionismo mondiale.

Il momento più solenne della serata si è consumato quando il Presidente Carmelo Marzano è stato invitato a sedere sulla poltrona più alta del Club Lions, Valle del Savuto, associazione giovane, ma già prestigiosa per essersi distinta per il suo intenso operare.

La cerimonia ha avuto seguito con la presa d’atto di 6 nuovi ingressi: Gianluca Curcio (Lamezia Terme); Michele Di Cello (Lamezia Terme); Lucia Greco (Lamezia Terme); Michelangelo Iannone (Girifalco); Gregorio Manfredi (Scigliano); Teresa Rosa (Girifalco).

Infine anche uno sguardo al futuro, con l’intervento di Attilio Gatto, Presidente del Leo Club, il quale ha fatto il punto sul gruppo giovanile, oggi più che mai importante, sia come numero di iscritti che come qualità, che sta scalpitando per ipotecare un futuro inserimento nel mondo Lions “più importante e più propositivo di quello attuale”.