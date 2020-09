Il bentornato a scuola di Giancarlo Nicotera agli alunni in vista della ripresa

Giancarlo Nicotera, presidente 3^ Commissione Consiliare Comune di Lamezia Terme (Servizi Sociali, Ambiente, Sanità), reputa che «il mio sincero augurio all’apertura delle scuole come sempre va a tutti gli studenti, ma quest’anno in particolare lo voglio rivolgere agli alunni speciali ed alle loro famiglie. Bentornati ragazzi, ci siete mancati, sappiamo che vi sono mancati, e tanto, anche i vostri compagni ed i vostri docenti».

Il messaggio continua dando «un abbraccio forte a tutti voi che, in questo momento particolare di pandemia, avete sofferto anche più degli altri, rinchiusi in spazi spesso non appropriati, impediti nelle vostre azioni sociali quotidiane, lontano da tanti vostri affetti e dai vostri amici, non comprendendo appieno il perché. Un abbraccio forte alle vostre famiglie che, come sempre, vi hanno aiutato e supportato, come sovente e purtroppo ingiustamente avviene, da sole».

Secondo il consigliere «l’autismo, i deficit cognitivi o motori ed ogni forma di disabilità, devono costituire delle gemme con le quali costruire la nostra società, affinché essa sia vera, bella, solidale, umana, inclusiva e davvero preziosamente ricca. Buon rientro a scuola ragazzi, vi vogliamo bene».