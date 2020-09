Sabato mattina a “Il Nostro Capitale Umano” la storia di un caseificio lametino

Sabato, alle 9.15 su Rai2, andrà in onda la nuova puntata del programma “Il Nostro Capitale Umano”. Ideato e condotto da Metis Di Meo in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), il programma racconta storie di persone che hanno trovato la loro occupazione grazie alle agenzie per il lavoro, tramite percorsi di orientamento, formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.

Protagonista della puntata sarà Jessica, una ragazza di Lamezia Terme che, grazie al corso di formazione gratuito organizzato da Staff S.p.A., l’Agenzia per il Lavoro presente a Lamezia Terme in via Giovanni XXIII n. 3 in collaborazione con l’Ente Nazionale Microcredito, ha ottenuto un finanziamento e ha realizzato il suo sogno: aprire un caseificio proprio nel cuore di Lamezia Terme.

Grazie a questo percorso all’autoimpiego Jessica si è messa in gioco, ha messo in campo formazione, esperienze e personalità, ha appreso le competenze necessarie a trasformare un’idea imprenditoriale in realtà e oggi racconta la sua storia di successo.

Ci saranno anche approfondimenti per conoscere strumenti e strade per intraprendere un percorso di ricerca di lavoro e imparare a costruire la propria vita professionale, e sarà l’occasione per presentare consigli efficaci affidati di volta in volta ad esperti del settore delle agenzie per il lavoro. Nella prossima puntata l’Amministratore Delegato di Staff S.p.A. Michele Borghi, racconterà il ruolo delle Agenzie per il Lavoro come porta di ingresso sul mondo del lavoro.

“Il Nostro Capitale Umano”, premiato con il Premio Moige 2020 dall’Osservatorio dei Media Italiano, nella sua seconda edizione è patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

«Testimonio – ha dichiarato, durante la conferenza stampa di presentazione, il Sottosegretario Francesca Puglisi – la gratitudine del mio Ministero nei confronti di questo programma. Le agenzie per il lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnare i lavoratori nel reskilling e upskilling e le storie raccontate da Metis Di Meo descrivono dettagliatamente la profonda trasformazione del mondo del lavoro».

“Il Nostro Capitale Umano” è un programma in convenzione fra Assosomm e Rai Com, in cross promotion con Rai Radio1 e in media promotion con Rai Play, il portale Rai dove trovare tutte le puntate e i contenuti del programma. Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.