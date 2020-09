Voli e passeggeri dimezzati nei primi 8 mesi del 2020 per l’aeroporto di Lamezia Terme, aumenta di contro il settore cargo

Le norme anti contagio continuano a penalizzare tutto il trasporto aereo, sia per numero di voli che di capienza consentita per gli stessi, ed anche agosto per l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme si chiude con un netto passivo rispetto allo stesso mese dell’anno prima, con 2.058 movimenti (-37,3%), 169.682 passeggeri (-52,6%), ma ancora in crescita il settore cargo (159,1 tonnellate, +61,4%).

Il bilancio complessivo dei primi 8 mesi del 2020 vede così 9.444 movimenti (-46%), 645.408 passeggeri (-67,9%), 1.092,4 tonnellate cargo (+46,3%).

I dati di traffico dei 40 scali nazionali monitorati da Assaeroporti testimoniano come quello lametino abbia una crisi in media con quella nazionale, che nel settore passeggeri ha visto un totale mensile di 7.555.844 (-63,1% su agosto 2019), e progressivi gennaio-agosto di 39.710.886 (-69,6% sullo stesso periodo del 2019).

Anche i movimenti nazionali in agosto scendono a 94.583 (-43,7% su agosto 2019), con progressivi gennaio-agosto di 479.315 (-57,1% sullo stesso periodo del 2019).

Lamezia in controtendenza invece nel settore cargo, che in Italia ha visto ad agosto 58.561,75 tonnellate (-23,2% su agosto 2019) e progressivi gennaio-agosto di 519.291,60 (-27,2% sullo stesso periodo del 2019).