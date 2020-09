Beatrice Fazi stasera nella chiesa di San Raffaele Arcangelo racconterà il suo percorso di vita

L’attrice Beatrice Fazi stasera alle 20 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a Lamezia Terme racconterà il suo percorso di vita e la sua scoperta della fede cristiana, la sua conversione in età adulta.

Attrice di teatro, cinema e televisione, Beatrice Fazi è conosciuta soprattutto per aver partecipato alla fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia” nel ruolo di Melina.

«L’incontro – spiega il parroco don Giuseppe Montano – è stato pensato con il Consiglio Pastorale della parrocchia e si inserisce nella novena della festa patronale di San Raffaele Arcangelo. Vuole essere un’occasione per risvegliare la fede in chi frequenta abitualmente la chiesa e per richiamare chi vive ai margini della comunità ecclesiale».

Sarà possibile partecipare sia in chiesa (numero massimo di posti consentiti 200) sia seguendo la diretta su Esse Tivù (canale 112, 512 o 603 del digitale terrestre) o in streaming sulla pagina Facebook o sul canale Youtube dell’emittente.