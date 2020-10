Incontro su “BastaOdio” promosso dall’Associazione culturale Spettacolari onlus

Nella sede dell’azienda Vitale Sud srl di Lamezia Terme si è tenuta la conferenza indetta dall’Associazione culturale Spettacolari onlus, sul tema BastaOdio, argomento più che mai alla ribalta dopo i fatti di cronaca successi in Italia.

L’iniziativa fortemente voluta da Maurizio Sirianni, presidente dell’associazione, vede il sostegno della UNPLI Calabria a cui si affiancano molte altre realtà associative che insieme abbracciano questo messaggio sociale ed universale contro ogni forma di odio e di diseguaglianza.

La Vitale Sud, leader in Calabria nel settore elettrico, ha sposato appieno questa iniziativa fornendo un concreto supporto al progetto insieme all’azienda Scarnati. Alla conferenza presenti il sindaco della città Paolo Mascaro, il Presidente della commissione regionale anti’ ndrangheta Antonio De Caprio, il Segretario-Questore Consiglio regionale Avv. Graziano di Natale, il Presidente UNPLI Cosenza Antonello Grosso La Valle, in collegamento skype il Presidente regionale UNPLI Filippo Capellupo, Tiziana Vitale in rappresentanza aziendale.